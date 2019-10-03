Son Dakika Haberleri: Kars'ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kars'ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı

54 dakika önce

Kars'ta Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım şirketine ait elektrik direğini keserek çalan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars'ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Kars'ta Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım şirketine ait elektrik direğini keserek çalan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca, Arpaçay Taşlı Tepe mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesinde şüpheli 2 kişi, Aras EDAŞ Firmasına ait 10 metre uzunluğundaki elektrik direğini kesip çalarken suçüstü yakalandı.


Jandarma ekipleri, ele geçirilen elektrik direği ile elektrik direğini taşımak için kullanılan traktörü muhafaza altına alırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Öte yandan jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması için bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Jandarma, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkesir'de 6 altın sikke yakalandı
Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır Balkondan hurda verirken elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapılan genç kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:54:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta elektrik direğini çalan iki kişi suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]