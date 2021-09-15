Kars'ta elektrik kaçakları İHA'larla tespit ediliyor

KARS - Kars'ta özellikle kırsal alanda kullanılan elektrik kaçakları İnsansız Hava Aracı (İHA'larla tespit ediliyor.

Havada 90 dakika kalan ve yaklaşık 45 kilometrelik bir alanda tarama yapan İHA'lar, hem kaçak elektrik kullanılan mekanları tespit ediyor, hem de elektrik şirketinin saha etüt çalışmalarında büyük kolaylık sağlıyor.

Türkiye'de ilk olarak elektrik dağıtım şirketleri arasında ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü envartarine alınarak kullanılan İHA ile hem kaçak elektrik kullanımının önüne geçiliyor. Hem de elektrik şirketinin saha etüt çalışmalarında kullanılıyor.

ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğü'nce Tekneli köyünde İHA ile kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi için İHA ile çalışma yaptı. ARAS EDAŞ İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu'nun da katılımıyla yapılan çalışmada elektrik şirketi çalışanlarının yanı sıra İHA'da kullanıldı. İHA'nın kullanıldığı çalışmada havadan köy termal kamerayla tarandı.

"Türkiye'de elektrik şirketleri arasında bir ilk"

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kars İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, "Keşif gözetleme operasyonlarıyla askeri alanda ülkemizi dünyada üstünlük sağlayan İnsansız Hava Araçları (İHA)'lar son yıllarda sivil alanlarda da kullanılmaya başladı. Şirketimiz ülkemizde elektrik dağıtım şirketleri arasında ilk olarak envanterimize kattığımız İHA ile projeli tesis çalışmalarında, saha etüt çalışmalarında kullanıyoruz. 90 dakika havada kalma, 45 kilometrelik bir alanda uçabilme yeteneğine sahip İHA'mızla günlerce sürecek olan çalışmalarımızı artık dakikalar içerisinde bitiriyoruz" dedi.

Yüksek teknolojiyle donatılmış termal kameralı İHA ile köyler ve yerleşim alanları üzerinde uçarak kaçak elektrik kullanımın önüne geçtiklerini ifade eden İsabeyoğlu, "İHA'mızın yüksek teknolojiyle donatılmış olduğu termal kameralarla köyler üzerinde veya yerleşim alanları üzerinde yaptığımız uçuşlarla kaçak elektrik kullanımı yapan müşterilerimizi tespit etme olanağımız oluyor. Bu biz çok büyük bir oranda rahatlatıyor ve müşterilerimize kaçak elektrik kullanımını engelleyerek kaliteli elektrik hizmeti sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Kars'ta vatandaşlara kesintisiz elektrik kullanımı sağlamak için ARAS EDAŞ ekipleri gece gündüz kayıp elektrikle mücadele çalışması yapıyor. Ekiplerin çalışmasına havadan da İHA ile destek veriliyor.

Yaklaşık 90 dakika havada kalan İHA, elektirik şirketinin saha çalışmalarını da yardımcı oluyor.