Kars'ta Elinde Torpil Patlayan Çocuk Yaralandı
40 dakika önce
Kars'ta kendi evlerinde bahçesinde oyun oynadığı sırada elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.
Kars
'ta kendi evlerinde bahçesinde oyun oynadığı sırada elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akyaka
ilçesine bağlı Büyükpirveli köyünde meydana gelen olayda 14 yaşındaki A.G. evinin bahçesinde torpil olarak tabir edilen malzeme buldu. Torpille oynamaya başlayan A.G. torpilin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı.
Akyaka Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan A.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A.G. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı
'na bilgi verilirken, Jandarma
ekipleri ise tahkikata başlattı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:30 Kaynak: İHA
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