Son Dakika Haberleri: Kars'ta Elinde Torpil Patlayan Çocuk Yaralandı

Kars'ta Elinde Torpil Patlayan Çocuk Yaralandı

40 dakika önce

Kars'ta kendi evlerinde bahçesinde oyun oynadığı sırada elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.

Kars'ta Elinde Torpil Patlayan Çocuk Yaralandı, System.String[]
Kars'ta kendi evlerinde bahçesinde oyun oynadığı sırada elinde torpil patlayan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka ilçesine bağlı Büyükpirveli köyünde meydana gelen olayda 14 yaşındaki A.G. evinin bahçesinde torpil olarak tabir edilen malzeme buldu. Torpille oynamaya başlayan A.G. torpilin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı.

Akyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.G. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. A.G. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilirken, Jandarma ekipleri ise tahkikata başlattı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

Akyaka, Kars, 3. Sayfa
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