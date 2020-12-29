Kars'ta emniyet kemeri ve kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetiminde 6 sürücüye cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki birçok noktada emniyet kemeri ve kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, kış lastiği uygulamasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda sürücülerin kış lastiği takıp takmadığını denetledi. Uygulamada durdurulan araç lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

Ekipler ayrıca emniyet kemeri takmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Kış lastiği ve emniyet kemeri takmayan 6 sürücüye 2 bin 966 lira ceza kesildi.