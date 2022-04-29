Kars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Kars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındı

29.04.2022 23:24
Kars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındı

Kars'ta Osmanlı döneminden kalma bir gelenek olan "Enderun" usulü teravih namazı kılındı.

Kars'ta Osmanlı döneminden kalma bir gelenek olan "Enderun" usulü teravih namazı kılındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Fethiye Camisi'nde teravih namazı Enderun usulüyle eda edildi, her 4 rekatın ardından farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

Kars Anadolu İmam Hatip Lisesinden 5 öğrencinin kıldırdığı teravih namazına çok sayıda işi katıldı. Namaz sonrası "Camiye gidiyorum oyuncağımı alıyorum" sloganıyla camiye gelen çocuklara da oyuncak dağıtıldı.

Kars İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yusufoğlu, AA muhabirine, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında her akşam bir camide Enderun usulü teravih namazı kıldırdıklarını söyledi.

Yusufoğlu, Enderun geleneğini yaşattıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Her rekatta farklı bir ses ve makamla ramazan ayı boyunca 25 camimizde teravih namazını icra ettik. Teravih namazına gelen çocuklarımıza da oyuncak vererek, onları camiye alıştırmayı amaçladık." dedi.

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İmam Hatip, Teravih, Osmanlı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'ta "Enderun" usulüyle teravih namazı kılındı - Son Dakika
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