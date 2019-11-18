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Kars'ta enerji nakil kablo hırsızlığı

6 saat önce

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Kars'ta enerji nakil kablo hırsızlığı, System.String[]

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.


Merkeze bağlı Mezra Köyü Mollaömer mevkinde Bakü-Tiflis-Kars Uluslararası Demiryolu hattında iyileştirme çalışması yapan firmaya ait 1 adet makas motoru, 6 adet LED'i sinyal malzemesi, 2 adet galvanizli direk, 5 adet merdiven ve muhtelif ebatlarda montaj aparatı çalındı. Olayla ilgili olarak jandarmaya haber verildi.


Hırsızlık olayı ile ilgili olarak Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca gerekli çalışmalar titizlik içerisinde yapılarak olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli bir kişi evinde yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilirken, şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet galvanizli direk ve 2 adet ray demiri ele geçirildi. Malzemeler ilgili firma yetkililerine teslim edildi. - KARS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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