Son Dakika Haberleri: Kars'ta Engelli Kıza Cinsel İstismar Davasında Karar

Kars'ta Engelli Kıza Cinsel İstismar Davasında Karar

43 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin yargılanan 13 sanığa, 17 yıl 6 aydan 30 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Kars'ta Engelli Kıza Cinsel İstismar Davasında Karar, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin yargılanan 13 sanığa, 17 yıl 6 aydan 30 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan engelli D.İ'nin annesi S.İ, teyzesi E.İ'nin yanı sıra M.D, A.Ş, B.A, E.Ş, F.A, M.T, T.Ç, M.A, S.B, V.G. ve C.B. hazır bulundu.


Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S.İ ve E.İ'nin, "fuhşa aracılık etme" suçundan dava açılmasına rağmen bu suçu zincirleme şekilde işledikleri için "nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, her iki sanığı bu suçtan ayrı ayrı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklardan C.B, A.Ş, B.A, E.Ş, F.A, M.T, T.Ç, M.A, S.B, V.G'ye 21 yıl, M.D'ye ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

Kağızman'da, zihinsel engelli raporu bulunan 22 yaşındaki D.İ'nin hastanedeki kontrollerinde 5,5 aylık hamile olduğunun tespitiyle başlatılan soruşturma sonucu, mağdurun annesi S.İ. ile teyzesi E.İ'nin de bulunduğu 13 kişi hakkında dava açılmıştı.

Davanın iddianamesinde sanıkların "nitelikli cinsel saldırı" ve "Fuhşa teşvik etmek, veya aracılık etmek veya yer temini etmek" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: AA

Kağızman, Kars, Güncel
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