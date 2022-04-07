Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

07.04.2022 00:43

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman- Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karların suları taşkınlara neden oldu.

Bu sebeple bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı söz konusu güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

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Kağızman, Selim, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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