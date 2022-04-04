Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu - Son Dakika
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Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu

04.04.2022 09:55
Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu

KARS'ta havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, baraj gölünde şelale oluşturdu.

KARS'ta havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları, baraj gölünde şelale oluşturdu.

Kars'ın baraj bölgesinde havaların ısınmasıyla donan göletler, kısmen çözülmeye başladı. Kardelenlerin de açtığı bölgede kuşlar ve ördekler baraj göletinin eriyen bölgesinde yiyecek arıyor. Bölgedeki güzelliği görmek için 2 kilometre yürüdüklerini söyleyen Okan Avşar, "Kars Baraj Göleti'nin çözülen buzları doğal bir şelale oluşturmuş. Geçmişte bu yoktu. Hayretle izledik şu an yoldan yaklaşık 2 kilometre içerideyiz, uzaktan gördük ve yakınına kadar geldik. Gerçekten müthiş. Belki kameralara yansımıyor ama sesleri duymanız gerekiyor" dedi.


Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu
Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu
Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu
Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu
Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu
Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu
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Baraj, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta eriyen kar suları şelale oluşturdu - Son Dakika


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