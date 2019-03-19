Son Dakika Haberleri: Kars'ta "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Eğitimi

Kars'ta "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Eğitimi

1 saat önce

Kars'ta yaşayan yabancı uyruklu kadınlara yönelik "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" eğitim toplantısı düzenlendi.

Kars'ta
Kars'ta yaşayan yabancı uyruklu kadınlara yönelik "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" eğitim toplantısı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitim toplantısında, Kars'ta yaşamlarını sürdürmekte olan yabancı uyruklu kadınlara, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Selvi Rüya Ubiç tarafından kadınlara Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele konuları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kars, Yaşam
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