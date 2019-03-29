Son Dakika Haberleri: Kars'ta Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Devam Ediyor

Kars'ta Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Devam Ediyor

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.

Kars'ta Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Devam Ediyor, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce İl Müftülüğü'nde görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen seminerde kentin mevcut durumundan ve il genelinde bu kapsamda yapılan çalışmalar anlatıldı.

Yetkililerce İl Müftülüğü, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı çerçevesinde üstleneceği sorumluluklar hakkında bilgilendirildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Kars, Yaşam
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