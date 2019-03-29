Kars'ta Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Devam Ediyor
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars
İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce İl Müftülüğü'nde görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen seminerde kentin mevcut durumundan ve il genelinde bu kapsamda yapılan çalışmalar anlatıldı.
Yetkililerce İl Müftülüğü, "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" Kars İl Eylem Planı çerçevesinde üstleneceği sorumluluklar hakkında bilgilendirildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:50 Kaynak: İHA
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