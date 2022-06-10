Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı

10.06.2022 15:31
Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı

Kars'ta eşini darbettiği ileri sürülen koca tutuklandı.

Kars'ta eşini darbettiği ileri sürülen koca tutuklandı.

Ortakapı Mahallesi'nde oturan S.A. evine alkollü gelen eşi A.A'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında alınan sağlık raporunda S.A'da darp izlerine rastlandı.

Koca A.A. bu tespit üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polislerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.A. müracaat savcılığınca sorgulandı.

Savcılık daha sonra kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunun katalog suçlardan olmasını da dikkate alarak A.A'yı tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan A.A. tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu
Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:33:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement