Savcılık daha sonra kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunun katalog suçlardan olmasını da dikkate alarak A.A'yı tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta eşini darbettiği iddia edilen koca tutuklandı - Son Dakika

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