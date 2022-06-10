Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı

10.06.2022 16:57
Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı

Kars'ta alkollü olarak eve gelen ve eşini darp eden kişi tutuklandı.

Kars'ta alkollü olarak eve gelen ve eşini darp eden kişi tutuklandı.

Kars merkez Ortakapı Mahallesi'nde S.A.'nın eşi A.A.'nın eve alkollü geldiği ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

S.A.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada sağlık raporunda darp cebir izine rastlanılması üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli A.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, A.A'yı gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'de Müracaat Savcılığı tarafından kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu katalog suçlar arasında kabul edilmesi üzerine tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

A.A. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta eşini darp eden bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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