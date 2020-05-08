Kars'ta esnaf ile polis arasında kapalı yol gerginliği - Son Dakika

Kars'ta esnaf ile polis arasında kapalı yol gerginliği

KARS - Kars'ta (Kovid-19) tedbirlerinde araç trafiğine bir kısmı kapatılan cadde esnaf ile polis arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Fiakbey Caddesi'nin GAMP Konağı'dan eski Emniyet Müdürlüğü güzergahına açılması esnafı ile polis karşı karşıya getirdi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla manavlara vatandaşların girmesi yasaklanırken, marketlerin manavları ise içeriye alınması kararlaştırılmıştı. Kentte denetim yapan polis ekipleri Faikbey Caddesinde bir yerel market önünde bulunan manav reyonuna ceza yazmak istedi.

Aylardır iş yapamadıklarını ifade eden esnaf, özellikle bir marketin önünün neden açık olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Faikbey Caddesi üzerinde vatandaş ile polis arasında çıkan gerginliğe ise bir polis memurun '155'i ara oğlum' demesi neden oldu.

İşletme sahibinin "Bu kadar vatandaşla oynamayın 10-15 tane elaman çalıştırıyorum, Allah rızası için soruyorum bu cadde belli bir yere kadar neden kapalı ve biz neden zarar görüyoruz" dedi.

Daha sonra olay yerine gelen ekipler tarafından polis memuru olay yerinden uzaklaştırıldı. İşletme sahibi ve polis memuru birbirlerinden şikayetçi olmasıyla birlikte şahıslar önce sağlık kontörlü için hastaneye ardından da ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Esnaf ile polisin tartışma anı kameralara yansıdı.