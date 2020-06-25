Kars'ta esnaf ve vatandaşların desteğiyle sokak köpekleri için aşevi kuruldu - Son Dakika

Kars'ta esnaf ve vatandaşların desteği ile belediyenin hayvan barınağında sokak köpekleri için aşevi kuruldu.

Kars Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki esnaf ve gönüllülerin desteğiyle belediyenin hayvan barınağında, sokak köpeklerine kuru mama yerine besleyici mamalar verilmesi için mama aşevi açıldı.

Burada haşlanan kemik, et ve bakliyatlarlar, Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri ile hayvanseverlerce, şehir merkezinde belediyenin sokak hayvanları için oluşturduğu beslenme noktalarındaki mama kaplarına bırakılıyor.

Uygulamaya et, kemik, bakliyat ve diğer mamaları vererek destek sağlamak isteyen vatandaşların belediye barınağını telefonla aramaları halinde görevlilerin evden ve iş yerlerinden yardımları teslim alabileceği ya da isteyenlerin barınağa gelerek yardımları ulaştırabileceği belirtildi.