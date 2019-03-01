Kars'ta Esrarı Vücuduna Saran Kadın Yakayı Ele Verdi

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Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Hayatta Her Şey Var Programında, 16 Yaşında Evlenen Kadının Yaşadıkları Stüdyoyu Yasa Boğdu!