Sağanak ve dolu yüzünden bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sebebiyle bazı ev ve iş yerlerine su doldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Bir süre sonra dolu şeklinde devam eden yağış özellikle ilçenin İnönü, Erenler ve Cumhuriyet mahallerinde su baskınlarına sebep oldu.

Sağanak ve eriyen dolu ile tıkanan rögarlar yüzünden söz konusu mahallelerdeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri su baskını olan alanlar ile kapanan rögarlara müdahale etti.

Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

İlçede hayvanları ile yağmura yakalanan bir besici de zor anlar yaşadı.

Esnaf Salman Hacıoğulları, AA muhabirine, yağışın kısa sürede etkisini artırdığını belirterek "Yağmurun peşine dolu yağdı, şu an Sarıkamış'ta adeta sel gitti. Aşağı mahallelerde bazı evleri su bastı, biz de esnaf olarak şu an dükkanların önünü temizliyoruz." dedi.