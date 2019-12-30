Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi

6 saat önce

Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi, System.String[]

Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Sis yüzünden İstanbul'daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan AnadoluJet'in THY 7300 sayılı seferi ile aynı havalimanına İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yapılacak Sun Express'in SXS 9114 sayılı seferi, Ankara Esenboğa Havalimanından AnadoluJet'in THY 7090 seferi ile İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek Türk Hava Yollarının TK 2714 sayılı seferi iptal edildi.

İstanbul'dan Kars'a saat 10.50'de yapılması planlanan Pegasusun PC 2590 sefer sayılı uçak seferi de sis dolayısıyla ertelendi.

İlde etkisini sürdüren sis, tarihi Kars Kalesi ve çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Bir süre önceki kar yağışı sonrası soğuk havanın de etkisini gösterdiği kentin Sarıkamış ilçesinde, ağaçlar, bitkiler karla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde, evlerinin önünde biriken karları temizledi. İlçede doğanın karla kaplanması yüzünden aç kalan bir tilkinin karlı meralarda yiyecek araması dikkati çekti.

İstanbul, Sabah, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

Son Dakika Haberleri
20:36 Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
20:34 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
20:34 Çayırhan Mahallesinde kitap fuarı - Son Dakika
20:33 Bakan Kasapoğlu, İskenderun'da Spor Tesisleri Yatırım Prokotokolü'nü imzaladı - Son Dakika
20:33 Ümraniye'de tek katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta etkili olan sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]