Son Dakika Haberleri: Kars'ta Etkili Olan Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Kars'ta Etkili Olan Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

1 saat önce

Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyorKARS - Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

KARS - Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece soğuyan havanın ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, sabah erken saatlerde trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Sabah, Kars, Yerel
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