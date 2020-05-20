Kars'ta etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Kars'ta etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait olduğu belirtilen, biri M-16 olan 3 piyade tüfeği, 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı karışımı, tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el bombası ile yüklü miktarda mühimmat ve...

Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröriste ait olduğu belirtilen, biri M-16 olan 3 piyade tüfeği, 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı karışımı, tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el bombası ile yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timlerince, ilçenin Çemçe bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik dün düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon çerçevesinde bölgede arazi arama taraması yapıldı. Bölgedeki aramalarda, teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 savunma tipi el bombası, 50 kilogramlık el yapımı patlayıcı karışımı, tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 209 adet 5,56 mm fişek, 8 kütüklük, 8 şarjör, 1 termal dürbün, 1 büyük telsiz, 1 video kamera, el yapımı patlayıcı hazırlamada kullanılan 32 pil, 24 pil bloğu, 450 metre kablo, 1 kablo irtibatlı batarya bloğu, 2 dolu küçük tüpün yanı sıra 5 çift mekap ayakkabı, 1 şemsiye ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Çemçe bölgesinde, 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe grubu tamamen imha edilmişti. Örgütün, Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla bölgeye yeni gönderdiği 3 teröristin bu alana sızma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine dün düzenlenen ve yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile timinin gönüllü olarak katıldığı operasyonda, teröristlerle güvenlik güçleri arasında 10 metrelik mesafeden çatışma çıkmıştı. Çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirilirken yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit olmuş, 2 asker de hafif yaralanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı