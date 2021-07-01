Evde Yaşlı Bakım Hizmetimiz Devam Ediyor - Son Dakika

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz tarafından 60 yaş üstü yaşlı, bakıma muhtaç, yoksul, engelli ve kimsesi olmayan dez avantajlı vatandaşlarımıza sunulan "Evde Yaşlı Bakım Hizmetimiz" 5 kadın 3 erkek personelimiz olmak üzere toplamda 8 çalışan ile 33 vatandaşımıza hizmet sunmaktayız.

Evde Yaşlı Bakım Hizmetimiz kapsamında;

* Merkez sınırları içinde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın tespitinin yapılarak imkanlar ölçüsünde temizlik, sağlık ve kişisel bakımları,

* Haftalık olarak hastane hizmeti ve hastane sonrası kontrol işlemleri,

* Kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemleri ve takibi,

* Gerekli görüldüğü durumlarda teknik destek, gıda ve temizlik malzemesi sağlanması,

* Alışveriş, fatura ödeme, tadilat, tamirat, boya işleri, bahçe temizliği vb. işler,

* Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza hasta ve engelli nakil hizmetleri işlemleri,

Tüm çalışmalarımızda ve yapılan yardımlarda insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşımıza en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasını sağlıyoruz.