Kars'ta evlenme oranlarında azalma oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta evlenme oranlarında azalma oldu - Son Dakika

Kars'ta evlenme oranlarında azalma oldu

11 dakika önce

Kars'ta 2019 yılında evlenenlerin sayısında azalma olduğu ortaya çıktı.

Kars'ta evlenme oranlarında azalma oldu, System.String[]

Kars'ta 2019 yılında evlenenlerin sayısında azalma olduğu ortaya çıktı. Ardahan'da ise boşananların sayısında yüzde 18,46 artış oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in verilerine göre, Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti.


Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti.


TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta evlenmelerde yüzde 3,86 azalma, boşanmalarda ise yüzde 15,86 azalma oldu. Ağrı'da evlenmelerde yüzde 9,14 azalma, boşanmalarda ise yüzde 1,98 artış olmuştur. Iğdır'da evlenmelerde yüzde 6,36 azalma, boşanmalarda ise yüzde 2,03 artış olurken, Ardahan'da evlenmelerde yüzde 2,43 azalma, boşanmalarda ise yüzde 18,46 artış oldu. - KARS

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ardahan, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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