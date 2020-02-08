Kars'ta facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Kars'ta facianın eşiğinden dönüldü

6 saat önce

Kars'ta aşırı buzlanan yolda kayan otobüs yan yattı, otobüsün şarampole devrilmesini yol kenarında bulunan kar kütlesi önledi.

Kars'ta facianın eşiğinden dönüldü, System.String[]

Kars'ta aşırı buzlanan yolda kayan otobüs yan yattı, otobüsün şarampole devrilmesini yol kenarında bulunan kar kütlesi önledi.


Iğdır'dan Sarıkamış'a yolcu götüren T.G.'nin kullandığı 65 NZ 926 plakalı yolcu otobüsü Kars'a 10 kilometre kala Ölçülü Köyü mevkinde yolun aşırılı buzlanmasından dolayı kayarak yan yattı. İçerisinde 28 yolcu bulunan otobüsün şarampole devrilmesini tipinin yol kenarına yığdığı kar kütlesi önledi.


Yan yatan otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine intikal eden AFAD ve jandarma ve trafik ekiplerinin yardımıyla yan yatan otobüsten çıkarıldı. Kara saplanarak şarampole devrilmeyen otobüste bulunan yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.


Olay yerinde güvenlik önlemleri alan trafik ekipleri ve jandarma Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Öte yandan, yolcu otobüsünün kaza yapmasında en büyük etkenin sis ve buzlanan yol olduğu öğrenildi.


Kars-Digor-Iğdır Karayolu kullanan sürücüler, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde trafik ekiplerince durdurularak tipi ve buzlanmaya karşı uyarılıyor. Kars-Iğdır Karayolu'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. - KARS

Sarıkamış, Iğdır, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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