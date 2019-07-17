Kars'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
1 saat önce
Kars'ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kars Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
'ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Kars-Digor- Iğdır
Karayolu ile Kars- Erzurum
Karayolu'nun Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi. Abdülkadir Adıgüzel idaresindeki 04 D 4116 kamyonet ile İran
plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle tır devrilirken, kamyonette ise sürücü ve yolcular sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Abdülkadir Adıgüzel, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonete sıkışan O.B., S.Ç., İ.K. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
(Işık Çapanoğlu/İHA)
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