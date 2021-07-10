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Kars'ta "FETÖ ana davası"ndaki 16 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kars'ta "FETÖ ana davası"ndaki 16 sanığın yargılanmasına devam edildi

10.07.2021 01:15
Kars'ta

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14.

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı ile aynı komutanlığın eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat ve eski 2. Tank Tabur komutanı yarbay Nihat Uçan'ın da bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski askeri personel olan tutuklu sanıklar Nihat Uçan, Haydar Küreş, Ferhat Demirci hazır bulundu.

Eski askeri personel olan diğer sanıklar Ali Avcı, Serkan Polat, Eyüp Ağbağ, Harun Doğanay, Osman Atlı, Cemal Sudaş, Süleyman Koç, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça da tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık avukatlarının da yer aldığı duruşmada daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çetin Aydoğan da hazır bulunurken, sağlık problemleri nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Büberci duruşmada yer almadı.

Eski komuta destek tabur komutanı vekili Ferhat Demirci, yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Göreve vekaleten baktım, sıkıyönetimi bilmediğim için emri de dönemin 14. Mekanize piyade tugay komutanı tuğgeneral Ali Avcı'dan aldığım için sorgulamadım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Doğanay da 15 Temmuz gecesi Kağızman üs bölgesinde görevde olduğunu öne sürerek, "Örgütle bir bağlantım yoktur, ben de FETÖ mağduruyum, darbe girişimi öncesinde görevimden uzaklaştırılmıştım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden tam bir yıl sonra 15 Temmuz 2017'de karara bağlayarak sanıklardan eski tuğgeneral Ali Avcı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski yarbaylar Serkan Polat ile Nihat Uçan'a ise aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "kamu malına zarar verme" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

Sanıkların cezalarında bazı nedenlerle indirim ya da artırım yapan heyet, diğer sanıklardan Erdinç Serçe, Haydar Küreş, Ferhat Demirci, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Çetin Aydoğan ve Harun Doğanay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, Süleyman Koç ve Osman Atlı'ya yirmişer yıl, Cemal Sudaş, Emrah Akça ve Eyüp Ağbağ'a ise aynı suçtan on sekiz yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuksuz sanıklardan İbrahim Erhan Akça hakkında verilen beraat kararını onamış, diğer 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 130 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve eski askeri personel olan tutuklu sanıklardan örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı" ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugayının komutanı tuğgeneral Ali Avcı, aynı komutanlığın eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat, tuğgeneral Avcı'nın eski emir subayı Emrah Akça, eski 2. Tank Taburunun komutanı yarbay Nihat Uçan, eski 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı topçu tabur komutanı Süleyman Koç, eski merkez komutan vekili Haydar Küreş, eski 2. Mekanize Piyade Taburunun komutanı Harun Doğanay ve eski vekili Muslih İpekliler, eski 1. Mekanize Piyade Taburunun komutanı Ali Ercan Ormanoğlu, eski harekat ve eğitim şube müdürü Erdinç Serçe, eski komuta destek tabur komutanı vekili Ferhat Demirci, eski lojistik şube müdür vekili Sami Büberci, eski MEBS şube müdürü Eyüp Ağbağ, eski harekat merkez amiri Cemal Sudaş, eski lojistik destek komutanı Çetin Aydoğan ve Osman Atlı'nın yanı sıra tutuksuz olan eski personel şube müdürü İbrahim Erhan Akça, "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek tutuklu sanıklar Avcı, Polat ve Uçan'ın da yer aldığı 16 eski rütbeli askerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor.

Darbe Girişimi, Piyade, Darbe, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta 'FETÖ ana davası'ndaki 16 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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