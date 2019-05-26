Son Dakika Haberleri: Kars'ta FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker tutuklandı

Kars'ta FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker tutuklandı

3 saat önce

KARS İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 14 rütbeli askeri gözaltına alındı.

Kars'ta FETÖ'den gözaltına alınan 5 asker tutuklandı, System.String[]
KARS İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 14 rütbeli askeri gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 yarbay, 1 yüzbaşı ve 3 astsubay olmak üzere 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "TSK mensupları içerisine sızan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilerek yurt genelinde değişik illerde yapılan çalışmalar neticesinde (1) Yarbay, (2) Yüzbaşı, (1) Üsteğmen, (8) Astsubay, (1) Uzman Çavuş ve Harp Okulunda Sözleşmeli Subay Öğrencisi iken İhraç olan (1) olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan Yarbay, Yüzbaşı ve 3 Astsubay olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı 1 Yüzbaşı, 1 Üsteğmen, 5 Astsubay, 1 Uzman Çavuş ve 1 Sözleşmeli Subay Öğrencisi rütbesindeki toplam 9 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest kalmıştır" denildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelede, halkın desteğini alan güvenlik güçlerinin titiz, özverili ve koordineli çalışmalarının kararlıkla devam ettiği vurgulandı.


- Kars
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:36 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
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