Kars'ta FETÖ'nün "akademisyen yapılanması"na yönelik operasyonda 2 tutuklama - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen akademisyenlerden A.K. ve V.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kafkas Üniversitesinde görevli Dr. öğretim üyesi V.G, H.B, E.İ.K. ile araştırma görevlisi A.K. gözaltına alındı.

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