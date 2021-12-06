Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı kararı - Son Dakika

KARS'ta, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto üyelerine yönelik soruşturma kapsamında, 4 muvazzaf için gözaltı kararı alındı.

FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanma'sına yönelik Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf için yakalama kararı çıkarıldı. Kars merkez, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.