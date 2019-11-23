Son Dakika Haberleri: Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı
Son Dakika Güncel Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı

7 saat önce

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.

Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı, System.String[]

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki ve meslekten ihraç edilen FETÖ üyesi polislerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 1 eski emniyet amiri, 2 eski polis ve aktif görevde olan 1 polis memurunun emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen polislerden, eski emniyet amiri ile 2 eski polis tutuklandı.

Aktif görevde olan diğer polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:13:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]