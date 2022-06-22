Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı

22.06.2022 11:21
Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı

Kars'ta FETO/PYD) suçundan hakkında 12 kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kars'ta FETO/PYD) suçundan hakkında 12 kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından, nitelikli aranan şahıslara yönelik yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda merkez ilçe sınırları içerisinde, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' (FETO/PYD) suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne, ardından Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

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Kaynak: İHA

JASAT, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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