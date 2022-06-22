Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi 'ne, ardından Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından, nitelikli aranan şahıslara yönelik yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda merkez ilçe sınırları içerisinde, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' (FETO/PYD) suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

JASAT, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta FETÖ suçlusunu JASAT kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

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