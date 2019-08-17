Son Dakika Haberleri: Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu

1 saat önce

KARS'ta fırtına etkili olurken, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatıları uçtu.

Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu, System.String[]
KARS'ta fırtına etkili olurken, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatıları uçtu.
Kentte, saat 13.30 sıralarında, şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, rüzgarın saatteki hızı, 100 kilometreyi buldu. Fırtınada, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki başta hastane olmak üzere bazı fakülte binalarının çatıları uçtu. Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve garajın çatıları, şiddetli yerinden sökülüp, metrelerce savruldu.


Kafkas Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Ağustos'un yıl dönümünde korkutan İstanbul depremi açıklaması: Fırtına öncesi sessizlik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta fırtına, çatıları uçurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]