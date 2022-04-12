Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü - Son Dakika
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Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü

12.04.2022 13:23
Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü

KARS'ta saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Harakani Devlet Hastanesi'nin dış duvarındaki sac kaplamanın bir bölümü yerinden söküldü.

KARS'ta saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Harakani Devlet Hastanesi'nin dış duvarındaki sac kaplamanın bir bölümü yerinden söküldü. Polis, hastane çevresinde önlem aldı.

Kars- Erzurum kara yolu üzerine 2015 yılında yapılarak hizmete açılan 256 yatak kapasiteli, 5 katlı Harakani Devlet Hastanesi'nin yapılan dış cephe kaplaması fırtınaya dayanamadı. Hastanenin sactan yapılan dış cephe kaplaması, saatteki hızı 87 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ile hastane yönetimi, hasta yakınları ve vatandaşları çatı altında durmamaları konusunda sık sık uyardı.Meteoroloji Kars İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının başlayacağı belirtilerek şiddetli rüzgar nedeniyle oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü
Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü
Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü
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Devlet Hastanesi, Hastane, Fırtına, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta fırtına hastanenin dış cephe kaplamasını yerinden söktü - Son Dakika


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