Son Dakika Haberleri: Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kars'ta fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kars'ta fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde kentteki 4 eğlence merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler ile fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlara yönelik eğlence merkezleri ve otellere eş zamanlı "son durak" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 28'i yabancı uyruklu kadın 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 41 kişi sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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