Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

30.03.2022 17:42

KARS'taki 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-2' adlı operasyonda fuhşa aracılık eden 3 kişi ve fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

KARS'taki 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-2' adlı operasyonda fuhşa aracılık eden 3 kişi ve fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirlenen apart ve evlere gece eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-2' operasyonu düzenlendi. Fuhşa aracılık eden G.T. (25), D.A. (25) ve S.Ö. (23) ile fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan G.T., 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.A. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın hakkında da soruşturma sürüyor.


Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama
YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'taki fuhuş operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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