KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika
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KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI

30.03.2022 23:40

KARS'ta, fuhuş yapan kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-2' adlı operasyonda fuhuşa aracılık eden 3 kişi ve fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

KARS'ta, fuhuş yapan kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-2' adlı operasyonda fuhuşa aracılık eden 3 kişi ve fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Mahkeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kentte belirlenen apart ve evlere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-2' operasyonu düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık eden G.T. (25), D.A.( 25) ve S.Ö. (23) ile fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan G.T. 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın hakkında da soruşturma sürüyor.

KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI
KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI
KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, fuhuş operasyonu, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARS'TA 'FUHUŞ' OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika
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