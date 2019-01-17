Son Dakika Haberleri: Kars'ta Fuhuş Operasyonu

Kars'ta Fuhuş Operasyonu

55 dakika önce

Kars'ta, para karşılığı fuhuş yaptıkları ya da fuhşa yer temin ettikleri iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Kars'ta, para karşılığı fuhuş yaptıkları ya da fuhşa yer temin ettikleri iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık edip yer temin ettikleri belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişilerden 26'sı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade verip sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 25 kişi serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Kars, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı 17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 14:07:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]