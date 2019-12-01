Son Dakika Haberleri: Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı
Son Dakika Güncel Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı - Son Dakika

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı

6 saat önce

KARS'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı, System.String[]

KARS'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

Kars Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kadınların yurt dışından getirilerek, fuhuş yapılan 4 farklı eğlence mekanı ile otellere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık eden 13 kişi ile fuhuş yaptıkları belirlenen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerin işlemleri devam ediyor.


Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
Irak'ta, Başbakan'ın istifasına rağmen gösteriler durmadı İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Takmayana 625 lira ceza kesilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 08:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta 'fuhuş' operasyonu: 41 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]