Kars'ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

Kars'ta polisin düzenlediği "Son Durak Fuhuş Operasyonu-1"da gözaltına alınan şüpheli 8 kişi tutuklandı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Kars'a yabancı uyruklu kadınları yurt dışından getirterek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 4 farklı eğlence mekanı ve bunlara bağlı otellere yönelik düzenlenen "Son Durak Fuhuş Operasyonu-1" gözaltına alınarak emniyete getirilen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler Adliye'ye sevk edildi.



Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece, "Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" T.C.K. 227 suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Kars'ta çeşitli yollarla getirilen ve "Son Durak Fuhuş Operasyonu-1" operasyonun da gözaltına alınan şüpheli 23 yabancı uyruklu kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - KARS