Son Dakika Haberleri: Kars'ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kars'ta polisin düzenlediği "Son Durak Fuhuş Operasyonu-1"da gözaltına alınan şüpheli 8 kişi tutuklandı.

Kars'ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Kars'ta polisin düzenlediği "Son Durak Fuhuş Operasyonu-1"da gözaltına alınan şüpheli 8 kişi tutuklandı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Kars'a yabancı uyruklu kadınları yurt dışından getirterek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 4 farklı eğlence mekanı ve bunlara bağlı otellere yönelik düzenlenen "Son Durak Fuhuş Operasyonu-1" gözaltına alınarak emniyete getirilen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler Adliye'ye sevk edildi.


Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece, "Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" T.C.K. 227 suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Kars'ta çeşitli yollarla getirilen ve "Son Durak Fuhuş Operasyonu-1" operasyonun da gözaltına alınan şüpheli 23 yabancı uyruklu kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Son Durak' operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edildi
Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:13:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]