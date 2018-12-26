Son Dakika Haberleri: Kars'ta, Fuhuştan Gözaltına Alınan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı

Kars'ta, Fuhuştan Gözaltına Alınan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı

34 dakika önce

Kars'ta, fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu kadından birinde HIV virüsüne rastlandı.

Kars'ta, Fuhuştan Gözaltına Alınan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı, System.String[]
Kars'ta, fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu kadından birinde HIV virüsüne rastlandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatı daha önce iptal edilmiş olan bir otele fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan 1'inin HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. HIV virüsü taşıyan yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği öğrenildi.

Öte yandan operasyonda; "fuhşa teşvik ve aracılık ile mühür bozma" suçlarından aranan işletme sahibi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa
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