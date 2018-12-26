Kars'ta, Fuhuştan Gözaltına Alınan Kadında Hıv Virüsüne Rastlandı
34 dakika önce
Kars'ta, fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu kadından birinde HIV virüsüne rastlandı.
Kars
'ta, fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 yabancı uyruklu kadından birinde HIV virüsüne rastlandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatı daha önce iptal edilmiş olan bir otele fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan 1'inin HIV virüsü taşıdığı tespit edildi. HIV virüsü taşıyan yabancı uyruklu kadının sınır dışı edileceği öğrenildi.
Öte yandan operasyonda; "fuhşa teşvik ve aracılık ile mühür bozma" suçlarından aranan işletme sahibi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KARS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:38 Kaynak: İHA
Gözü Dönmüş Genç, Düğününe 10 Gün Kala Nişanlısına Tecavüz Etti
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım
İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı