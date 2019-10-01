Son Dakika Haberleri: Kars'ta galericilere mesleki yeterlilik belgesi sınavı yapılacak
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Kars'ta galericilere mesleki yeterlilik belgesi sınavı yapılacak

7 dakika önce

Kars'ta Galericiler için 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' sınavı yapılacak.

Kars'ta galericilere mesleki yeterlilik belgesi sınavı yapılacak, System.String[]

Kars'ta Galericiler için 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' sınavı yapılacak.


Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, alım-satım sektöründe faaliyet gösteren firmalar için sınav açılması yönünde bir çalışma yaptıklarını belirtti.


Başkan Alibeyoğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren MEYBEM A.Ş. ile yeni bir protokol imzaladık ve İlimizde 2. El Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız için yeni bir sınav açılması yönünde çalışmalarımızı başlattık" dedi.


Alibeyoğlu "Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı ile uğraşan kişi ve şirketler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu başlatmıştır. Buna göre gerçek kişi işletmelerde işletme sahibi, tüzel kişiliklerde şirket ortaklarından en az biri ve şirkette alım satım işi ile uğraşan personelin mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik belgesi alınmadığı takdirde, Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç alım satımı için yetki belgesi verilmeyecek, dolaysıyla mevcut şirket ve işletmeler araç alım satımı yapamayacaktır. Bu kapsamda Odamıza müracaat ve eden ikinci el araç alım satımı yapmakta olan üyelerimiz için 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 08.30 da Teorik sınav yapılacak olup; 15-17 Ekim 2019 tarihlerinde belirlenen galerilerde uygulama sınavları yapılacaktır. Sınavlarımıza katılım için son başvuru tarihi 04 Ekim 2019 Cuma günüdür" diye konuştu.


Başkan Alibeyoğlu, "Yapmış olduğumuz sınavlar tamamen üyelerimize hizmet amacı ile yapılmaktadır. Bu sınavlardan Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın hiçbir menfaati bulunmamaktadır. Üyelerimiz tanınmayan bilinmeyen firmaların elinde mağduriyet yaşamasın diye bu işe el attık, tek amacımız üyelerimizin mağduriyet yaşamadan bu süreci tamamlamasıdır" şeklinde konuştu. - KARS

Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
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