Son Dakika Haberleri: Kars'ta gece boyu kar eğlencesi
Son Dakika Güncel Kars'ta gece boyu kar eğlencesi - Son Dakika

Kars'ta gece boyu kar eğlencesi

6 saat önce

KARS'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Kars'ta gece boyu kar eğlencesi, System.String[]

KARS'ta, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar, eğlenmek isteyen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Kars'ta, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kar topu oynayıp halay çeken Karslılar, soğuk havaya meydan okudu.

Tarihi mekanlarda güzel görüntüler oluşturan kar yağışının artık eskisi gibi çile olmadığını belirten Kaz Evi İşletmecisi Nuran Özyılmaz, Kars denince akla ilk karın geldiğini, önceki gün gelenlerin kar göremediği için üzgün olduğunu belirtti.

Kars'a gelenlerin artık kar görebileceklerini söyleyen  Özyılmaz, "Bundan sonra turizm turları, rezervasyonlar başlayacak. Artık Kars'a gelenler kar ve kışı görecekler. Kars için kar bize para olarak dönüyor. Kar artık bizim için kazanç oluyor. Çünkü dünyada kış azalmaya başlamış. Erzincan, Erzurum ve Kars koridoru Türkiye'de kış koridoru olarak görülüyor. Biz bu kışı turizme tanıtarak turist çekerek, değerlendirerek kara çevireceğiz. Sezon başladı ve nisan ayına kadar şehir yoğun olacak. Her yerde doluluk var. Yeter ki gayret edelim iyi davranalım ve şehrimizi daha iyi pazarlayalım" dedi.


Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı! Ağrı'da kar yağışının başlaması akıllara olay olan Ağrılı amcanın video geldi İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:09:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta gece boyu kar eğlencesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]