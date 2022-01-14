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Kars'ta gelişi güzel tehlike araz eden hayvanlar gezdirilemeyecek - Son Dakika

Kars'ta gelişi güzel tehlike araz eden hayvanlar gezdirilemeyecek

14.01.2022 13:55
Kars'ta gelişi güzel tehlike araz eden hayvanlar gezdirilemeyecek

Kars'ta tehlike arz eden hayvanlar cadde ve sokaklarda gelişi güzel gezdirilemeyecek.

Kars'ta tehlike arz eden hayvanlar cadde ve sokaklarda gelişi güzel gezdirilemeyecek.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın yoğun olduğu yerler, çocuk bahçeleri ve oyun alanlarında kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız hayvan gezdirenlere 14 bin 982 lira para cezası kesilecek. Ayrıca tekrarı halinde hem para cezası kesilecek, hem de hayvanlara el konulacak.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun geçici 3. Maddesi ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan 07.12.2021 tarihli 2021/48 sayılı Genelge doğrultusunda tehlike arz eden hayvanlarla ilgili olarak;

American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiştir. Bu hayvanları elinde bulunduranlar 14.01.2022 tarihine kadar hayvanları kısırlaştırdıklarına dair belgeyle birlikte Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurarak PETVET veri tabanına kayıt ettirmeleri gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, "Gerekli kayıt işlemleri yapılmaması durumunda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu geçici 3. Maddesi gereğince 2022 yılı için 14.982 TL idari para cezası uygulanır, bu hayvanlara el konulur ve hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakım evlerine götürülür hükmü uygulanacaktır. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanlarına sokulamaz. Bu yasaklara uymayan hayvan sahiplerine 2022 yılı için 14.982 TL idari para cezası uygulanır ve tekrarı halinde 14.982 TL idari para cezası uygulanır ve hayvanlara el konulur.Belirtilen kurallara uyulmaması durumunda vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi ve karsemniyet@egm.gov.tr e-posta adresi üzerinden ihbarda bulunabilir" ifadelerine yer verildi. - KARS

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Para Cezası, oyunlar, Tarım, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta gelişi güzel tehlike araz eden hayvanlar gezdirilemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta gelişi güzel tehlike araz eden hayvanlar gezdirilemeyecek - Son Dakika
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