Son Dakika Haberleri: Kars'ta Genç Kızın Ölümüyle İlgili Anne ve İki Ağabeyi Serbest Bırakıldı

Kars'ta Genç Kızın Ölümüyle İlgili Anne ve İki Ağabeyi Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Kars Selim'de lise öğrencisi genç kızın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve 2 ağabeyi serbest bırakıldı.

Kars'ta Genç Kızın Ölümüyle İlgili Anne ve İki Ağabeyi Serbest Bırakıldı, System.String[]
Kars Selim'de lise öğrencisi genç kızın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve 2 ağabeyi serbest bırakıldı.

Selim'e bağlı Mollamustafa köyünde Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sultan U.'nun önceki gün evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Aslı U. ile ağabeyleri Cafer U. ve Musa U. Selim Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen anne ve 2 ağabeyi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Selim, Kars, Anne, 3. Sayfa
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