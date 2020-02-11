Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

6 saat önce

Kars'ta gerçeği aramayan tatbikat, yedikleri yemekten zehirlenen 43 kişinin hastaneye intikalleri gerçeği aratmadı.

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Kars'ta gerçeği aramayan tatbikat, yedikleri yemekten zehirlenen 43 kişinin hastaneye intikalleri gerçeği aratmadı.


Kars'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 112 Acil Servis ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen tatbikatta ekiplerin mücadelesi dikkat çekti.


Tatbikatta, senaryo gereği Çimento Fabrikası'nda 43 çalışan yedikleri yemekten zehirlendi. Durum, UMKE, AFAD, 112 Acil Servis'e bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ivedilikle Çimento Fabrikası'na intikal etti. Yedikleri yemekten zehirlenen 43 kişiden, 28'i ambulanslarla KAÜ Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi.


Zehirlenenlerin KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne nakledileceği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nden bildirildi. Operasyon Şefi Handan Çiftçi, konuyla ilgili HAP Başkanı Başhekim Prof. Dr. Sinan Kocatürk'e bilgi verdi. HEP ekipleri gerekli ekipmanlarla Acil Servis'te toplanan olayla ilgili planlama yaptı.


Daha sonra ambulanslarla hastaneye getirilen vak'alar, Alan Sorumlusu Turgut Dolanbey, tarafından Yeşil Alandaki diğer hastaların müşahede odalarına veya en yakın kliniklere nakledilmesi sağlandı. 112 ambulanslarıyla gelen vak'alar ilgili birimlerde müdahale edilerek tedavi altına alındı.


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan KAÜ, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yavuz Karabağ, "Bugün Kars Çimento Fabrikası'nda yaşanan zehirlenme neticesinde 43 çalışandan 28'i hastanemize UMKE, AFAD ve 112 ekiplerinin hızlı intikali sayesinde hastanemize getirildiler. Hastalarımız hastanemiz acil servisinde müşahede altına alındı. Bu hastalarımızdan 2 tanesi organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırıldı. 26 hastamız ise şuanda müşahede altında bir aksilik olmazsa 24 saatlik takip sonrasında taburcu olacaklardır" dedi. - KARS

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
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