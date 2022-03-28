Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

28.03.2022 15:39
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

Kars'ta yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kars'ta yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce 2022 eğitim programı çerçevesinde tatbikat düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü AFAD; UMKE, 112 Acil Servis ve İtfaiye Müdürlüğü'nce ortaklaşa düzenlenen yangın ve tahliye tatbikatı İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da izledi.

Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği Özel Hareket Şube Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Yangına il müdahale bina içerisinde oluşturulan yangın söndürme, kurtarma ve ilk yardım ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE ve salık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, AFAD ekipleri ise bina içerisinde bulunan yaralıları dışarı tahliye etti. Yaralılara il müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan binada çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Düzenlenen tatbikatla ilgili açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "2021 yılı Bakanımızın talimatıyla Afet Eğitim yılı olarak kabul edilmişti. Bizlerde emniyet olarak gerekli eğitimlerimizi aldık. 2022 yılı da eğitimlerimizin tatbikatı, devamı açısından bir tatbikat yılı olarak adlandırıldı. Bizlerde emniyet personeli olarak yaklaşık 260 personelle bu tatbikata katıldık. Almış olduğumuz bu eğitimler sayesinde bir afat halinde personelimizin ne yapacağını görmüş olduk" dedi.

Sağdıç, tatbikata katılan tüm paydaşlara da teşekkür etti. - KARS

Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat
Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat

YORUMLAR
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Tatbikat, Yangın, AFAD, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika


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