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Kars'ta gıda zehirlenmesi

13 dakika önce

Kars'ta mevlit yemeğine katılan 15'i çocuk 36 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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Kars'ta mevlit yemeğine katılan 15'i çocuk 36 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yenişehir Mahallesi'nde yeni doğan bebekleri için mevlit okutturan çift, yakınlarını yemeğe davet etti. Çift davetlilere mevlit yemeğinde tavuk, sarma, ayran ve tatlı ikram etti.
Yemekten yiyen bazı kişilerde bir süre sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne başvuran 15'i çocuk 36 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Tedavileri süren vatandaşların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin, hastanelerinde tedavisi süren hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelere zehirlenme şüphesiyle 36 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gelen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu anımsatan Şahin, "Mevlit yemeğinde tavuklu pilav yenildikten sonra çoğu ayakta olmak üzere, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetlerle hastanelere toplam 36 kişi başvuru yaptı. Bunların 15'i çocuk, 21'i erişkin hasta." dedi.
Şahin, tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu an genel durumları iyi, herhangi yatış endikasyonları olan gözükmüyor. Doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız olaya müdahale etmiştir, şu an takipleri yapılacak gerekli olan hastalarımızdan tetkikler alınacak ve takibinde sıkıntısı olmadığı görüldüğü takdirde taburcu edilmeleri planlanıyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Kars, Güncel
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