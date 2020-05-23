KARS'ta gidip-gelen elektrikler nedeniyle elektronik eşyalar bozuldu - Son Dakika

Kars'ta gidip-gelen elektrikler nedeniyle elektronik eşyalar bozuldu

KARS'ta, mahalle sakinleri, yaşanan elektrik kesintileri, ani voltaj değişimleri nedeniyle elektronik eşyalarının bozulduğunu ileri sürerek, elektrik dağıtım şirketine tepki gösterdi.

Kentte, dün saat 16.30 sıralarında Örnek Mahallesi Kafkas Sokak'ta elektrikler birkaç defa gidip geldi. Bu sırada bazı evlerde televizyonlardan dumanlar yükseldi. Bir evde televizyonun yanışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Elektrik dağıtım şirketini telefonla aradıklarını fakat sürekli bant kaydını dinlediklerini ve kimseye ulaşamadıklarını belirten mahalleli, saatlerce elektriksiz kaldıklarını ifade etti.

İftarlarını mum ışığında açtıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Gürhan Eşit, Elektriklerde sürekli kesinti yaşanması nedeniyle çok sayıda ev aletlerimiz çalışmıyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Mum ışığında iftar yaptık. 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması var, alışverişimizi yaptık ancak çalışmayan buzdolabı nedeniyle ürünleri dolaba koyamıyoruz. Yaklaşık 7 saat sonra elektrikler geldi ancak zaman zaman yine kesinti oluyor diye konuştu.

Çalışmayan beyaz eşyalarını kapı önlerine çıkartan vatandaşlar, bir an önce elektriklerinin verilmesini, ardından da hasar tespit çalışmalarının yapılmasını istedi.