KARS'TA GÖÇ ETMEYEN LEYLEK KARA YAKALANDI - Son Dakika

KARS'TA GÖÇ ETMEYEN LEYLEK KARA YAKALANDI

KARS'ta gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu.

KARS'ta gece başlayan kar yağışı il genelinde etkili oldu. Selim ilçesinde göç etmeyen bir leylek kara yakalandı. Karla kaplı arazide yürüyen leyleği gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Kars'ta aralık ayı kar yağışıyla başladı. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Yağış sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Selim ilçesinde ise göç etmeyen bir leylek dikkat çekti. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar kenti terk ederken bir leylek kara yakalandı. Beyaza bürünen arazide gezinen leylek vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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