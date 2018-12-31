Son Dakika Haberleri: Kars'ta Göçmen Ailelere Kışlık Yardımı

Kars'ta Göçmen Ailelere Kışlık Yardımı

46 dakika önce

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kars Şubesince, Kars'taki göçmen ailelere kışlık giysi yardımı yapıldı.

Kars'ta Göçmen Ailelere Kışlık Yardımı, System.String[]
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kars Şubesince, Kars'taki göçmen ailelere kışlık giysi yardımı yapıldı.

Hükümet Konağındaki İl Göç İdaresinde yapılan etkinlikte 120 göçmen ailesine yardım dağıtıldı. Programa katılan Vali Yardımcısı Serdar Demirhan ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım ailelere yardımları teslim etti.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kars İl Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, göçmen ailelerin kışlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Yıldırım, yardımların devam edeceğini belirterek, "Kars'ta yaşayan göçmen misafirlerimizin tamamına kışlık ihtiyaçlarını karşıladık. Bu kışlık ihtiyaçları bugün olduğu gibi yarın da devam edecek." dedi.

Kars'ta bulunan göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Buradaki misafirlerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kars Valiliği, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kars İl Başkanlığı, Kars İl Göç İdaresi adı altında tüm göçmen ailelere desteklerimizi yapıyoruz, bunda sonra da devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kars'ta farklı ülkelerden gelen birçok göçmen ailenin barındığına dikkat çeken Yıldırım, "Suriyeli, Afgan, Iraklı ve İranlı göçmen aileleri Kars'ta barınıyorlar. Bunların tamamının kışlık ihtiyaçlarını giderdik, gıda ihtiyaçlarını da düşünüyoruz onları da gidereceğiz. Tüm Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşlarının özellikle valilikler, göçmen idareleriyle el ele verip birlikte hareket etmesi daha doğru olur. Aileler gayet sevinçli, Türkiye'yi candan sevdikleri gözlerindeki ışıltılardan belli." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:26 Kaynak: AA

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