Kars'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kars'ta düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda Afganistan uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişini organize ettikleri öne sürülen Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kars'ta yasa dışı yollardan yurda giren 35 yabancı uyruklu yakalanmış ve sınır dışı işlemleri için 10 Aralık'ta Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmişti.
Kaynak: AA
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